В России отреагировали на заявление США о «военных сюрпризах» от Украины

Заявления о «военных сюрпризах» для России могут быть связаны с продолжением атак украинских беспилотников и диверсий на российской территории, считает политолог и журналист Юрий Светов. Он призвал готовиться к таким сценариям, а также к ожесточенному сопротивлению украинской армии, поддерживаемой Западом.

Речь идет о словах главы пресс-службы Госдепа Мэтью Миллера – он заявил, что у Вооруженных сил Украины есть «военные сюрпризы» для России, результатов которых в США «с нетерпением» ждут.

«Говоря о «военных сюрпризах», американцы, вероятно, имели в виду прежде всего атаки беспилотников на российскую территорию. Недавно на разные регионы был одновременный налет около полутора сотен дронов. Плюс — нападение на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, подрыв моста в Самаре», — отметил политолог в беседе с телеканалом «360».

Он напомнил о словах украинского лидера Владимира Зеленского, заявлявшего, что ВСУ будут атаковать Россию. Вместе с тем ежедневно сообщается о попытках атак ВСУ и ожесточенном сопротивлении украинской армии, добавил Светов.

«Возможно, именно это американцы и имеют в виду, обещая сюрпризы от ВСУ», — предположил он.

В США все проблемы украинской армии связывают с нехваткой вооружения, поэтому если американцы поддержат выделение помощи, то Украина получит десятки миллиардов долларов и новое оружие, напомнил эксперт.

«Нам нужно к этому готовиться — противник не хочет сдаваться. Мы должны все время помнить слова коллективного Запада: «Нельзя допустить победы России и поражения Украины!». И они будут делать все в этом направлении методами террора и атак на мирные российские объекты», — заключил он.

Ранее на Украине заявили, что ожидают от Запада военной помощи на $18 млрд.