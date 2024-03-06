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В Молдавии обозначили сроки вступления страны в ЕС

Спикер парламента Гросу: Молдавия может вступить в Евросоюз до 2030 года

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Мирослав Ротарь/РИА Новости

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что Кишинев может вступить в Европейский союз (ЕС) до 2030 года. Такими сроками он поделился в интервью румынскому изданию digi24.ro.

Он напомнил, что глава государства Майя Санду обозначила цель вступления в ЕС до 2030 года.

«Это цель, которую мы перед собой поставили. Я поддерживаю эту цель, но в то же время сказал коллегам и говорю всем, что мы будем стремиться ускорить этот процесс», — сказал Гросу.

По его словам, в Молдавии, на Украине, и во всей Европе наблюдается ускоренная динамика — события развиваются очень быстро, чего не было десять лет назад.

«Мы должны адаптироваться, находить возможности и в этой сложной ситуации…В 2022 году мы получили статус страны-кандидата, а в 2023 году начали переговоры», — подчеркнул Гросу.

24 декабря президент Молдавии Майя Санду выступила с предложением к парламенту страны организовать референдум, чтобы выяснить мнение граждан по поводу вступления республики в Европейский союз.

В конце 2023 года депутаты парламента одобрили изменения изменения в Избирательный кодекс, согласно которым референдум может пройти в день парламентских и президентских выборов.

Ранее Додон сравнил курс интеграции Молдавии в Евросоюз с «морковкой».

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