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Додон сравнил курс интеграции Молдавии в Евросоюз с «морковкой»

Додон сравнил евроинтеграцию Молдавии в ЕС с морковкой для народа

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Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА «Новости»

Экс-президент Молдавии Игорь Додон сравнил евроинтеграцию страны в ЕС с «морковкой» для народа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Они (власти Молдавии. — Прим. ред.) хотят, чтобы наш народ был бедным и неграмотным. Думают, что тогда им будет легче руководить людьми и показывать им «морковку» в виде европейской интеграции», — заявил Додон.

Он подчеркнул, что стратегия президента Молдавии Майи Санду заключается в том, чтобы «разрушить все», в связи с чем власти закрывают университеты и больницы. Додон заявил, что нынешние власти Молдавии являются «настоящими ликвидаторами».

До этого Додон сообщал, что власти Молдавии решили встать на сторону Соединенных Штатов в противостоянии с Россией.

В свою очередь, молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что за три года нахождения у власти президента Майи Санду все важные посты в стране были захвачены «румынскими интервентами».

Ранее Додон предрек поражение Санду на президентских выборах.

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