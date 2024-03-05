Украина вышла из соглашения СНГ о единстве измерений времени и частоты

Украина вышла из соглашения с Содружеством Независимых Государств (СНГ) о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

«Осуществлен выход Украины из соглашения о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты», — написал Мельничук.

Он отметил, что это решение будет способствовать актуализации участия Украины в договорно-правовой базе в рамках СНГ с учетом текущего состояния отношений.

Мельничук напомнил, что этот документ был подписан 9 октября 1992 года в Бишкеке.

В феврале Украина вышла из трех соглашений в рамках Содружества Независимых Государств. В частности, речь идет о соглашениях о принципах и порядке выполнения военных перевозок, а также о двух договорах о сотрудничестве в медицинской сфере.

В конце января стало известно, что Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии МВД.

Ранее Путин заявил, что Украина стала беднейшей страной Европы.