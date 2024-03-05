Путин прибыл в Ставрополь с рабочим визитом

Президент РФ Владимир Путин прилетел в город Ставрополь в рамках рабочего визита. Об этом пишет РИА Новости.

Ожидается, что в ходе поездки российский лидер осмотрит местный тепличный комплекс «Солнечный дар» и пообщается с его сотрудниками. Данный объект принадлежит агропромышленному холдингу «Эко-культура», уточняется в материале.

Более того, глава государства планирует принять участие в церемонии открытия новых производственных объектов в нескольких регионах страны. Речь идет о Ленинградской и Белгородской областях, а также Республике Мордовии.

Во время торжественного мероприятия Путин все еще будет находиться в Севастополе. В связи с этим он примет участие в открытии производственных объектов по видео-конференц-связи.

После этого президент проведет встречу с представителями агропромышленного комплекса (АПК). Также у российского лидера запланирована беседа с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

4 марта глава государства провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Во время мероприятия руководитель городской администрации доложил Путину о существенных темпах роста в области фармацевтики и производства продуктов питания на территории столицы.

Ранее в Кремле оценили возможность встречи президента с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.