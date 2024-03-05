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В Евросоюзе оценили использование активов РФ для военной поддержки Украины

Евросоюз изучает возможность использования активов РФ для военной помощи Украине

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Johanna Geron/Reuters

Европейский союз (ЕС) изучает возможность использования заблокированных российских активов для оказания военной помощи Украине. Такое заявление сделал верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Если мы согласны, что эти активы могут быть использованы, чтобы поддержать реконструкцию Украины, то они могут быть также использованы, чтобы избежать разрушения Украины. И это означает — для увеличения военных мощностей или оборонно-технологической базы Украины», — сказал дипломат в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что объединение может использовать прибыль от российских активов для закупки военной техники для Украины через Европейский фонд мира. По словам Борреля, это станет «шагом вперед» для ЕС.

5 марта агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник сообщило, что Совет ЕС до сих пор не достиг договоренностей по поводу использования замороженных активов РФ для поддержки Украины. По данным агентства, в настоящее время страны — члены объединения продолжают соответствующие дискуссии. В том числе обсуждение ведется в публичной сфере, уточнил источник.

До этого газета Financial Times обнародовала содержание одного из документов Европейской комиссии (ЕК), касающегося использования будущей прибыли от реинвестирования заблокированных российских активов. В нем подчеркивается, что Брюссель намерен перенаправить эти средства на развитие украинской оборонной промышленности. При этом ожидается, что в скором времени комиссия передаст этот документ на рассмотрение государств — участников регионального содружества.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о судьбе конфискованных в стране российских активов.

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