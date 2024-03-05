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На Западе не исключили изменения позиции Зеленского по переговорам с Россией

Foreign Affairs: Киев может смягчить указ Зеленского и начать переговоры с РФ

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Alina Smutko/Reuters

Украинский кризис так или иначе закончится диалогом о мире, поэтому Владимир Зеленский, вероятнее всего, смягчит указ по поводу переговоров с Россией в рамках подготовки нормативной базы для их проведения. Об этом пишут авторы издания Foreign Affairs Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро.

«Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства», — говорится в тексте.

С точки зрения журналистов, готовность к проведению переговоров может быть передана через украинские, европейские и американские инициативы по поводу снятия санкций в рамках мирных договоренностей.

«Несмотря на то, что эти чиновники потратят месяцы на обсуждения с союзниками и Киевом, прежде чем переговоры с Москвой будут даже рассмотрены, эти назначения будут сигнализировать России, что Соединенные Штаты и Европа готовы участвовать в возможных переговорах», — пишут Чарап и Шапиро.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы контрпродуктивным.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не ведет переговоров с Украиной ни напрямую, ни через посредников.

Ранее Орбан заявил, что Европа упустила шанс заключить мирное соглашение по Украине.

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