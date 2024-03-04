Орбан заявил, что Запад упустил шанс заключить мирное соглашение по Украине

Запад упустил возможность для заключения мирного соглашения по Украине, когда в нем была заинтересована даже Россия. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ТАСС.

Орбан также заявил, что Венгрия хочет сохранить экономические отношения с Россией и вынуждена отказываться от них только в тех областях, где действуют санкции Евросоюза.

До этого американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что политик не верит в победу Украины в конфликте с Россией. Также, по его словам, Орбан отметил, что в России экономика военного времени, а у Украины экономики нет.

Позже Орбан заявил, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Российской Федерацией, так как сохранила плохие воспоминания о временах, когда у нее была общая граница с СССР.

Ранее Венгрия спрогнозировала сохранение Россией военного превосходства над Украиной.