Россияне не выбрали фаворита среди кандидатов в президенты от партий

За самовыдвиженца Владимира Путина готовы отдать свой голос больше россиян, чем за других кандидатов на пост главы государства на ближайших выборах в марте 2024 года. Такие данные приводятся в результатах опросам ФОМ, опубликованных на сайте организации.

На вопрос «За кого из кандидатов вы проголосуете, если примете участие в выборах?» 72% россиян ответили, что за действующего президента страны Путина. При этом остальные кандидаты идут примерно одинаково.

За лидера ЛДПР Леонида Слуцкого готовы проголосовать 3% опрошенных. За зампредседателя Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди») и главу комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова (КПРФ) свои голоса готовы отдать по 2% респондентов.

13% россиян в ответе на вопрос сотрудника ФОМ сказали, что пока затрудняются с указанием определенного кандидата. Еще 2% опрошенных сообщили, что при участии в выборах намерены испортить бюллетень. При этом 6% респондентов на вопрос о голосовании сообщили, что не планируют принимать участия в выборах президента страны.

Опрос от «ФОМнибус» проводился поквартирно по всей России с 1 по 3 марта. В нем приняли участие 53 субъекта страны, 104 населенных пункта, 1,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетенях будут представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее за рубежом началось досрочное голосование на выборах президента России.