Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США не исключили эвакуации Зеленского из Киева

Бывший сотрудник Пентагона Брайен: Зеленского могут эвакуировать из Киева

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайан не исключил, что из-за тяжелого положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения, Владимира Зеленского могут эвакуировать из Киева. Его слова приводит Asia Times.

«Никто не может сказать, как долго правительство Зеленского сможет продержаться в Киеве. При неуклонном наступлении российских войск, растущих беспорядках внутри страны и отказе от проведения выборов», — сказал Брайен.

Эксперт подчеркнул, что у минобороны США наверняка имеется план на подобное развитие событий по спасению Зеленского и эвакуации его в другое место. Наиболее вероятной точкой является Львов, считает Брайен.

Он отметил, что ВС РФ увеличили темп наступления, беря под контроль новые территории. Экс-сотрудник Пентагона также указал на недостаток солдат в украинской армии для обороны.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и начальника военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) скоро ликвидируют, поскольку они больше не нужны Вашингтону.

Ранее депутат Госдумы рассказал о причинах ослабления поддержки Зеленского на Западе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами