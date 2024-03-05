Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайан не исключил, что из-за тяжелого положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения, Владимира Зеленского могут эвакуировать из Киева. Его слова приводит Asia Times.

«Никто не может сказать, как долго правительство Зеленского сможет продержаться в Киеве. При неуклонном наступлении российских войск, растущих беспорядках внутри страны и отказе от проведения выборов», — сказал Брайен.

Эксперт подчеркнул, что у минобороны США наверняка имеется план на подобное развитие событий по спасению Зеленского и эвакуации его в другое место. Наиболее вероятной точкой является Львов, считает Брайен.

Он отметил, что ВС РФ увеличили темп наступления, беря под контроль новые территории. Экс-сотрудник Пентагона также указал на недостаток солдат в украинской армии для обороны.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и начальника военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) скоро ликвидируют, поскольку они больше не нужны Вашингтону.

Ранее депутат Госдумы рассказал о причинах ослабления поддержки Зеленского на Западе.