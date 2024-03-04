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В Саудовской Аравии прошла встреча экспертов ядерной «пятерки»

МИД России сообщил о встрече экспертов ядерной «пятерки» в Эр-Рияде 29 февраля

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Shutterstock

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 29 февраля прошла встреча экспертов России, США, Китая, Франции и Великобритании в формате ядерной «пятерки». Об этом сообщил МИД РФ на своем сайте.

В министерстве отметили, что встреча состоялась в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. МИД также добавил, что Россия в настоящее время выполняет функцию координатора в ядерной «пятерке».

Других подробностей внешнеполитическое ведомство не привело.

Ядерная «пятерка» — это неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.

До этого президент РФ Владимир Путин опроверг сообщения о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе, назвав их «вбросами». Глава государства, что в США делают такие заявления для того, чтобы втянуть Россию в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Вашингтону.

В феврале заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что американская сторона не представила никаких доказательств, обвинив Россию в якобы планах развертывания ядерного оружия в космосе.

Ранее в Германии испугались слова Путина о ядерном оружии.

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