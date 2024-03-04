В США рассказали, что может разозлить Ким Чен Ына

Совместные военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield могут «разозлить» лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«США и Южная Корея начинают военные учения, которые могут разозлить Ким Чен Ына», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что учения Freedom Shield, которые пройдут с понедельника по 14 марта, включают тренировки на суше, на море и в воздухе с упором на противодействие ядерным операциям.

Кроме того, как сообщает агентство, США могут направить авианосную группу и стратегические бомбардировщики для участия в учениях.

До этого сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Южной Кореи и США провели совместные учения над южнокорейской территорией с истребителями F-35A. Американские самолеты прибыли из Японии на базу американских ВВС Осан в Пхёнтхэке 21 февраля. Журналисты отметили, что на вооружении американского воинского контингента в Южной Корее нет истребителей F-35А.

Ранее КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Японского моря.