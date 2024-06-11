Украинцев призвали возвращаться на родину для восстановления страны

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться на родину для восстановления страны уже сейчас, не дожидаясь окончания боевых действий. С соответствующим заявлением он выступил в ходе совместной пресс-конференции Зеленский с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на саммите по восстановлению Украины в Берлине.

«После окончания войны все приедут восстанавливать Украину, будут места, будет безопасность. Но мы за то, чтобы украинцы приезжали из-за границы уже сейчас», — подчеркнул он.

Перед этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл, какая сумма необходима на восстановление Украины.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС — сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее глава агентства восстановления Украины подал в отставку.