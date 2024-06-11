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Украинцев призвали возвращаться на родину для восстановления страны

Зеленский призвал украинцев возвращаться на родину для восстановления страны

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться на родину для восстановления страны уже сейчас, не дожидаясь окончания боевых действий. С соответствующим заявлением он выступил в ходе совместной пресс-конференции Зеленский с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на саммите по восстановлению Украины в Берлине.

«После окончания войны все приедут восстанавливать Украину, будут места, будет безопасность. Но мы за то, чтобы украинцы приезжали из-за границы уже сейчас», — подчеркнул он.

Перед этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл, какая сумма необходима на восстановление Украины.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС — сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее глава агентства восстановления Украины подал в отставку.

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