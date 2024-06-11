Петербурженка выдумала изнасилование незнакомцем, чтобы помириться с подругами

В Петербурге девушка хотела вернуть расположение подруг и придумала изнасилование. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Волхове. Компания из трех 16-летних школьниц проводила время дома и в какой-то момент одна из них отправилась в круглосуточный магазин за продуктами.

Спустя некоторое время девушка вернулась к компании и рассказала о том, что ее якобы подкараулил неизвестный, затащил в кусты и надругался. Слова школьницы напугали подруг, поэтому они вызвали медиков и правоохранителей.

«Пострадавшую незамедлительно осмотрели и опросили. Однако следов насилия обнаружено не было, да и в показаниях девушка постоянно путалась», – сообщается в публикации.

Позже выяснилось, что история выдумана. Вечером школьницы весело проводили время, но в какой-то момент девушка поспорила с подругами и ушла. Позже она решила, что история про изнасилование вызовет жалость и решила рассказать ее, чтобы помириться.

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