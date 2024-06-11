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Военные сбили пятый за день беспилотник ВСУ над регионом России

Минобороны РФ: в Белгородской области уничтожили пятый за день беспилотник ВСУ

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пятый за сутки украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается, что инцидент произошел около 14:50 мск, 11 июня. Дрон был самолетного типа.

Предыдущий дрон над Белгородской областью был уничтожен в 13:00 мск.

Минобороны РФ сообщало, что в течение суток российские средства ПВО сбили 45 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, две бомбы Hammer и 10 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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