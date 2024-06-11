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Назначен заместитель Шойгу на посту секретаря Совбеза РФ

Замсекретаря Совбеза РФ назначен экс-начальник Военной академии МО Молчанов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший начальник Военной академии Минобороны РФ Григорий Молчанов назначен на пост заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

Информация о новой должности Молчанова опубликована на сайте российского Совбеза.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные информационной системы «Спарк», до этого Молчанов возглавлял Военную академию министерства обороны РФ.

12 мая президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Вместо него на должность был назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны.

Еще одним указом Путин назначил Андрея Белоусова главой Минобороны. Президент уточнял, что Белоусов будет продолжать заниматься на новом посту экономикой, которая является его привычной сферой деятельности.

Ранее в России оценили, повлияет ли назначение нового министра обороны на сроки проведения СВО.

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