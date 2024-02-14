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КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Японского моря

Yonhap: Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с восточного побережья

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KCNA

КНДР провела испытания крылатых ракет, запустив несколько снарядов с восточного побережья страны в сторону Японского моря. Об этом сообщает новостное агентство Yonhap, сославшись на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

По информации журналистов, Пхеньян запустил ракеты около 9:00 по местному времени (3:00 мск). Снаряды засекли в районе северокорейского города Вонсан, к северо-востоку от населенного пункта.

«Это стало пятым запуском крылатой ракеты со стороны КНДР в текущем году», — подчеркивается в публикации.

При этом количество снарядов, которые Северная Корея использовала в этот раз не уточняется.

Также в комитете отметили, что Сеул внимательно следит за действиями Пхеньяна и укрепляет бдительность. Южнокорейская сторона продолжает сотрудничество с США по данному вопросу.

12 февраля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что в КНДР был разработан новый управляемый снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Испытания новых боеприпасов калибра 240 мм состоялись за день до этого и завершились успехом, говорилось в заявлении.

Ранее посол РФ оценил возможность проведения ядерных испытаний в КНДР.

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