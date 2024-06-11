Стало известно, какой американский банк возглавил антирейтинг по убыточности в РФ

По итогам апреля российская «дочка» JPMorgan получила максимальный среди банков в РФ чистый убыток в 3,3 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность.

За январь-апрель убыток составил 2,1 млрд руб. — третий антирекорд в стране. Эксперты связывают это с резервом 2,3 млрд руб. по межбанковским кредитам.

«Причиной могли стать судебные разбирательства с ВТБ из-за $439,5 млн, заблокированных в США санкциями. Ранее суд принял обеспечительные меры к «дочке» JPMorgan по иску ВТБ», — отмечает издание.

В апреле американский банк также попал под арест по делу Транскапиталбанка из-за санкций США, суд наложил обеспечительные меры.

До этого стало известно, что Арбитражный суд Московского округа отменил решения нижестоящих судов по иску ЦБ к бывшему владельцу Рост Банка Микаилу Шишханову на 283,9 млрд руб., признав некорректной ссылку на норму закона о расчете убытков при санации банков.

Ранее в ЦБ допустили повышение