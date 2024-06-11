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Сергей Соседов довел солистку «Стрелок» до слез на шоу

Певица Марго расплакалась на шоу «ВИА Суперстар» после критики Соседова

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Super/YouTube

Критик Сергей Соседов довел до слез солистку группы «Стрелки» Марго (Марию Кандиано) на шоу «ВИА Суперстар». Об этом сообщает НТВ.

«Я хотел поставить один, но тогда это было бы шесть и один, то есть семь баллов. Семь — это слишком много накануне финала», — заявил Соседов, поставив девушкам ноль баллов.

На проекте артистки исполнили композицию «Медали» Ирины Дубцовой. Соседов заявил, что ему не понравилась перепевка и отметил, что это «сугубо сольная песня».

«Когда Ира стоит одна, я понимаю, о чем она поет и к кому обращается. Когда я вижу девичье трио, поющее «то ли мы любовь нашли, то ли потеряли», это вы к кому обращаетесь? Друг к другу?» — возмутился эксперт.

Кандиано расплакалась после слов критика. Она подчеркнула, что девушки сделали классную песню. По ее словам, их номер действительно оказался сложным. Но если Соседов его не понял, то это не значит, что он непонятный, добавила девушка. Марго назвала номер аллегорией и пояснила, что трио рассказывало о девушках, которые объединены одной болью.

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