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Вратарь, на которого претендовал «Спартак», перейдет в «Зенит»

«Зенит» выкупит у «Балтики» вратаря Латышонка

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок продолжит карьеру в петербургском «Зените». Об этом сообщает в Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.

«Евгений до последнего сомневался, ехать ли к Семаку, учитывая, что в Калининграде его хотели сделать местной легендой и давали шикарный по местным меркам контракт. Но даже перспектива стать самым высокооплачиваемым балтийцем в ФНЛ не удержала его от заманчивых чемпионских огней Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

По информации источника, «Зенит» готов выкупить 25-летнего голкипера. Это позволяет опция в его контракте — Латышонок обойдется сине-бело-голубым в 10 млн рублей.

При этом сообщалось, что за Латышонка хотел побороться «Спартак». Но вратарь выдвинул «Спартаку» условие: он не намерен оставаться вторым номером и хочет бороться за право играть в основе. На данный момент, напомним, вратарями «Спартака» являются Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов.

Ранее в «Факеле» опровергли слух о переходе Беленова в «Спартак».

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