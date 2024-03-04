Политолог считает, что в НАТО всерьез готовятся и планируют войну с Россией

Чешский политолог Петр Друлак допустил, что некоторые члены НАТО готовятся к войне с Россией и могут провести провокационную операцию. Об этом он заявил в интервью чешское газете Parlamentní listy.

«Как мне кажется, часть истеблишмента в НАТО действительно всерьез готовится и планирует войну с Россией. <…> Я уже сейчас допускаю проведение операций под фальшивым флагом. Скажем, кто-нибудь в Прибалтике заявит, что подвергся нападению России и что нужно действовать. В этот момент заработают адские механизмы, которые всех нас утащат в войну», — считает Друлак.

В альянсе, отметил он, все чаще стали говорить о возможном конфликте с Россией. При этом политолог подчеркнул, что при таком сценарии речь пойдет о третьей мировой войне.

По его мнению, в Европе есть страны, чьи правительства готовы в этом участвовать, что, в свою очередь, — страшно.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.