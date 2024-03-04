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В Литве призвали не раздувать военную истерию

Президент Литвы Науседа призвал не раздувать в стране военную истерию

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал общественность и властные структуры в стране не раздувать военную истерию в государстве, в этом, по его мнению, нет смысла. Его слова приводит «Sputnik.Литва».

«Это не имеет смысла. Угрозы не исчезли, мы это признаем. Однако мы должны работать целенаправленно, нормально, адекватно реагировать на явления и процессы и, главное, не реагировать какими-то апокалиптическими заявлениями, а принимать те решения, которые необходимо принять», — подчеркнул Науседа.

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что для обеспечения обороноспособности страны необходимо 600 тыс. армейских резервистов. В пример дипломат привел Финляндию. «В Финляндии при населении в 4 млн человек насчитывается 900 тыс. резервистов. Нам необходимо подготовить 600 тыс. человек», — сказал глава МИД Литвы, чье население составляет приблизительно 2,8 млн человек.

Ранее в Литве сочли, что не нужно отказываться от отправки войск НАТО на Украину.

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