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В Литве считают, что не нужно отказываться от отправки войск НАТО на Украину

МИД Литвы: не стоит отказываться от отправки войск НАТО на Украину

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Hannibal Hanschke/Global Look Press

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что от рассмотрения варианта отправки войск НАТО на Украину не стоит отказываться. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу CNN.

«Касательно отправки солдат на Украину — я думаю, что от рассмотрения такого варианта не стоит отказываться», — утверждает Ландсбергис.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посчитал не совсем верными мысли о том, что США пытаются дистанцироваться от заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину.

Он уточнил, что американский президент Джо Байден действительно заявил о нежелании его страны участвовать в вооруженном конфликте. Но в то же время министр обороны США Ллойд Остин указал, что в случае поражения украинских войск НАТО придется вступить в борьбу с РФ.

Ранее австрийский офицер рассказал о последствиях прорыва Россией фронта на Украине.

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