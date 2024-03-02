В Литве считают, что не нужно отказываться от отправки войск НАТО на Украину

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что от рассмотрения варианта отправки войск НАТО на Украину не стоит отказываться. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу CNN.

«Касательно отправки солдат на Украину — я думаю, что от рассмотрения такого варианта не стоит отказываться», — утверждает Ландсбергис.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посчитал не совсем верными мысли о том, что США пытаются дистанцироваться от заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину.

Он уточнил, что американский президент Джо Байден действительно заявил о нежелании его страны участвовать в вооруженном конфликте. Но в то же время министр обороны США Ллойд Остин указал, что в случае поражения украинских войск НАТО придется вступить в борьбу с РФ.

Ранее австрийский офицер рассказал о последствиях прорыва Россией фронта на Украине.