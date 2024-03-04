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Медведев оценил возможность переговоров с Украиной и назвал условия для них

Медведев: переговоры о мире возможны только с новым руководством Украины

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Александр Кряжев/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что российско-украинские переговоры возможно только с новыми руководителями Украины, которые бы признали реалии «на земле». Об этом он заявил во время выступления на марафоне «Знание. Первые», передает «Интерфакс».

«Все прекрасно понимают: мы никогда не откажемся от наших земель. Поэтому переговоры с какими-то новыми людьми возможны, на мой взгляд, тогда, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действия наших доблестных вооруженных сил», — сказал Медведев.

Нынешние власти Украины, уверен он, вряд ли способны на конструктивные переговоры.

Зампред СБ РФ также высказался о «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского и других инициатив Киева. По его мнению, они нужны для того, чтобы получить больше вооружений от союзников.

До этого в Китае заявили об улучшении возможностей для диалога между РФ и Украиной.

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.

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