Орбан встретится с Трампом 8 марта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом 8 марта во Флориде. Об этом сообщил агентству MTI руководитель пресс-службы венгерского политика.

«Мы надеемся, что нынешний президент уйдет, а президент Трамп вернется, и его руки дотянутся до установления мира (на Украине)», — заявлял Орбан 23 февраля, чьи слова приводит Reuters.

При этом издание Index сообщало, что встреча с действующим американским президентом Джо Байденом пока не включена в программу визита Орбана в США.

Орбан намерен навестить Трампа в поместье Мар-а-Лаго во Флориде 8 марта. 7 марта он будет находиться в Вашингтоне, где выступит в исследовательском центре Heritage Foundation.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье ответил на вопрос, планируется ли визит Орбана в России. Он отметил, что сейчас в повестке такого визита нет.

Ранее стало известно, что Венгрия направит $18 млн на военную помощь Чаду, а не Украине.