Президент Польши поддержал протестующих фермеров

Президент Польши Анджей Дуда высказался в поддержку протестующих на границе с Украиной фермеров. Его слова приводит РИА Новости.

«О чем мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? Я думаю, они правы», — сказал он.

Накануне представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил, что в Польше протестующие фермеры блокируют движение грузового транспорта на всех шести направлениях на границе с Украиной.

Он отмечал, что по состоянию на 3 марта в очередях на всех этих направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2400 грузовых транспортных средств.

С осени 2023 года польские фермеры стали устраивают акции протеста и перекрывают КПП на границе с Украиной. Они выступают за отмену льгот, которые Европейский союз предоставил украинским дальнобойщикам. В феврале 2024 года выяснилось, что Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границ с Украиной.

Ранее власти Польши оправдали блокаду украинской границы.