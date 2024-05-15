Путин назвал непростыми времена для российского спорта

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с бывшим министром спорта Олегом Матыциным заявил, что мир переживает непростые времена, что сказывается и на спортивной сфере. Его слова приводит ТАСС.

«Времена непростые. В том числе и для российского спорта. Но вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не «затухало», что называется, а, наоборот, развивалось, причем развивалось активно», — отметил Путин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Некоторые российские спортсмены уже публично отказались от поездки на Игры.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в МИД РФ назвали преступлением заявления главы МОК.