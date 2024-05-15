Зеленский и Байден могут вскоре встретиться

В ближайшее время состоится встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Reuters заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, встреча Байдена и Зеленского может произойти в ближайшие недели.

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До этого Владимир Зеленский на фоне российского наступления в Харьковской области дал поручение перенести все международные мероприятия со своим участием.

15 мая генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска «совершили маневр» и отошли в районах Волчанска и Лукьянцев Харьковской области «на более выгодные позиции».

Ранее Блинкен высказался о возможных переговорах России и Украины.