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Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит создать независимую Палестину

Нетаньяху предупредил, что Израиль не позволит создать независимую Палестину

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Dana Kopel/Global Look Press

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит создать «террористическое государство», имея в виду независимую Палестину. Так он прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции о праве Палестины на членстве во Всемирной организации, передает телеканал i24.

По его словам, «никакой награды не будет дано» за атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которую поддерживают большинство палестинцев на Западном Берегу и на территории сектора Газа.

«Израиль не допустит создания террористического государства», — подчеркнул Нетаньяху.

Как отметил премьер-министр, никто не помешает еврейскому государству реализовать право на самозащиту, в том числе ООН. Израиль будет «стоять как один с высоко поднятой головой» ради защиты страны, подчеркнул он.

4 апреля Палестина подала заявку на вступление в ООН. К документу были приложены письма с поддержкой от нескольких арабских государств, а также Движения неприсоединения (международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. — «Газета.Ru»). Отмечается, что для принятия нового государства в ООН требуется две трети голосов членов ассамблеи.

10 мая Генеральная ассамблея ООН рекомендовала Совету Безопасности всемирной организации «положительно пересмотреть» свое решение о возможности признания Палестины полноправным членом ООН.

Ранее Израиль заявил о способности воевать с ХАМАС в одиночку.

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