Блинкен высказался о возможных переговорах России и Украины

Украина должна сама решать о начале переговоров с Россией, Соединенные Штаты поддержат Киев в любом случае. Об этом заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве, его цитирует РИА Новости.

«Что касается переговоров, то эти решения принимать Украине, а не США или иной другой стране», — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что Украина готова будет ответить на «серьезный интерес участия в переговорах».

«Поддержим Украину в ее решениях», — добавил госсекретарь США.

До этого эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов выразил мнение, что мирные переговоры России и Запада могут начаться после серьезной эскалации конфликта.

Президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» отмечал, РФ стремится к достижению всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. Российский лидер подчеркнул, что РФ открыта к диалогу, но при условии, что будут учтены интересы всех вовлеченных в конфронтацию стран.

Ранее Китай призвал Россию и Украину возобновить диалог.