Путин проводит встречу с бывшим вице-премьером Абрамченко

Президент России Владимир Путин проводит встречу с Викторией Абрамченко, работавшей в ранге курирующего экологию и АПК вице-премьера в предыдущем составе кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Предлагаю поговорить о будущей вашей работе. Есть варианты. Вы наверняка об этом уже знаете», — заявил глава государства.

Российский лидер выразил благодарность политику за проделанную работу и поздравил ее с государственной наградой.

«Вы многое сделали, <...> работали активно, <...> любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание», — констатировал президент.

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении. Как изменился состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Госдума утвердила кандидатуры министров в новом составе правительства.