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В Женеве с молотка пустили вещи гонщика Михаэля Шумахера

Редкие часы гонщика Михаэля Шумахера продали с аукциона за €3,4 млн

В Женеве на аукционе Christie's были проданы восемь наручных часов из коллекции семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера. Об этом сообщает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов). Семья гонщика выручила от продажи вещей €3,4 млн.

Среди выставленных на продажу лотов были часы F.P. Journe Vagabondage 1 Model, которые оценивались почти в €1 млн. На аукцион также выставлены в частности, часы Audemars Piguet Royal Oak из белого золота, подаренные Шумахеру за шестой чемпионский титул. А также Rolex Daytona Paul Newman.

До этого в ЮАР в заброшенном сарае обнаружили коллекцию из почти 200 раритетных автомобилей марки Mercedes.

Автомобили принадлежали известному в Южной Африке коллекционеру Луису Кутцеру. Предполагается, что машины простояли в сарае несколько десятилетий — родственники мужчины не знали об их существовании.

Ранее сообщалось, что в Майами на Sotheby's продадут редчайший суперкар BMW M1 за $1 млн.

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