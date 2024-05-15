Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевые столкновения были в районе населенных пунктов Новгородское, Майорск, Семеновка и Уманское Донецкой народной республики. Отмечается, что ВС России также отразили шесть контратак ВСУ.

Потери противника составили до 175 военнослужащих, а также пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30.

До этого сообщалось, что группировка «Днепр» взяла под полный контроль населенный пункт Работино в Запорожской области.

Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной Вооруженных сил Украины, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады Нацгвардии Украины.

Сообщалось также, что в последние дни события на Харьковском участке фронта развиваются стремительно, российские войска продвигаются в сторону Харькова.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск под Харьковом.