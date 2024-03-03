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В Госдуме считают, что Россия завершит СВО в этом году

Лидер ЛДПР Слуцкий уверен, что Россия завершит СВО в этом году

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Petrov Sergey/Global Look Press

Кандидат на должность президента России и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что РФ закончит специальную военную операцию в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», — сказал политик во время визита в Луганск в ходе встречи с военными, освободившими город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, необходимо освободить временно оставленный Херсон, весь правый берег, «сверху от Донецка, сверху от Ясиноватой».

Слуцкий также перечислил следующие города: Краматорск, Славянск, Святогорск и Лиман. Он отметил, что их надо освободить.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

В декабре 2023 года лидер РФ сказал, что российская сторона будет договариваться по Украине исходя из своих интересов.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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Операция на Украине
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