Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что Германия готовится к войне с Россией.

«Думаю, что сейчас начнется обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе. Мол, это все происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми – дай поиграть в войнушку. А гражданское политическое руководство вообще ни при чем», — написал Медведев.

Он отметил, что даже если канцлер ФРГ Олаф Шольц не в курсе каких-либо поручений, «история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их». По мнению Медведева, попытки представить разговор офицеров бундесвера «как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь».

«Германия готовится к войне с Россией», — констатировал зампред Совбеза РФ.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Германия во главе с Шольцем движется к созданию Четвертого рейха.

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков высказал мнение, что в верхушке бундесвера засели русоненавистники.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

2 марта Министерство обороны Германии подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

Ранее Финляндия разрешила Украине наносить удары по России ее оружием.