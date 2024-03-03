Маск задался вопросом, почему НАТО продолжает существовать

Миллиардер Илон Маск поддержал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после распада Советского Союза НАТО следовало распустить. Соответствующий комментарий Маска появился в соцсети Х (ранее Twitter).

Так, Сакс подчеркнул, что вместо роспуска Североатлантического альянса после распада СССР для него придумали новую миссию, связанную с расширением. Он также отметил, что такое развитие событий создавало вокруг НАТО враждебность, необходимую для оправдания существования Организации.

«Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие», — согласился Маск в комментариях.

Ранее Илон Маск высказал точку зрения, что новый пакет помощи от США и продолжение боевых действий не смогут помочь Украине.

До этого Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебную риторику членов альянса поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности России.

Ранее китайский ученый оценил целесообразность расширения НАТО на Восток.