Расширение Организации Североатлантического договора (НАТО) не может обеспечить безопасность Европы. Такое мнение выразил исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци, слова которого передает ТАСС.

«Полагаю, что жесткая позиция РФ позволит отрезвить США и Запад. Сейчас трудно добиться расширения НАТО на Восток, и это не позволит обеспечить подлинную безопасность Европы. Украина, которая вся в синяках и ссадинах, пострадала от последствий глупых фантазий», — сказал ученый.

24 февраля глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш призвал страны НАТО ввести военную службу.

В этот же день газета Asia Times писала, что в случае прямого военного конфликта между РФ и НАТО альянс может попытаться атаковать Калининград.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов сказал, что Одесса является русским городом, она не должна стать базой НАТО.

Ранее Украину предупредили о грядущем распаде.