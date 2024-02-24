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Китайский ученый оценил целесообразность расширения НАТО на Восток

Китайский ученый Сунь Ци: расширение НАТО не обеспечит безопасность Европы

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Global Look Press

Расширение Организации Североатлантического договора (НАТО) не может обеспечить безопасность Европы. Такое мнение выразил исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци, слова которого передает ТАСС.

«Полагаю, что жесткая позиция РФ позволит отрезвить США и Запад. Сейчас трудно добиться расширения НАТО на Восток, и это не позволит обеспечить подлинную безопасность Европы. Украина, которая вся в синяках и ссадинах, пострадала от последствий глупых фантазий», — сказал ученый.

24 февраля глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш призвал страны НАТО ввести военную службу.

В этот же день газета Asia Times писала, что в случае прямого военного конфликта между РФ и НАТО альянс может попытаться атаковать Калининград.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов сказал, что Одесса является русским городом, она не должна стать базой НАТО.

Ранее Украину предупредили о грядущем распаде.

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