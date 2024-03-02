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Путин назвал условие функционирования энергорынка

Путин: соблюдение конкуренции остается условием функционирования энергорынка

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал условием стабильности энергорынка в мире соблюдение честной конкуренции и защиту законных интересов газовых экспортеров. Его слова приводит ТАСС.

«Исходим из того, что непременными условиями стабильного функционирования международного энергетического рынка должны оставаться строгое соблюдение принципов честной конкуренции», — сказал он.

По его словам, также стабильность рынка обуславливается защитой интересов экспортеров газа без каких-либо односторонних барьеров и ограничений.

До этого член рабочей группы Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Фарид Беняхья заявил, что мировой спрос на природный газ значительно увеличится к 2050 году в связи с ростом населения. Растущий спрос на газ потребует дополнительных инвестиций в эту сферу, подчеркнул Беняхья. По его оценкам, вложения могут составить $9-10 млрд. В феврале в МЭА спрогнозировали замедление роста мирового спроса на нефть в 2024 году.

Ранее Путин поручил расширить программу социальной газификации.

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