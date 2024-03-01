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Во Франции оправдали слова Макрона о военных НАТО на Украине сигналом России

Politico: слова Макрона об отправке войск НАТО на Украину лишь навредили Киеву

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Omar Havana/AP

Целью заявления президента Франции Эммануэля Макрона о военнослужащих НАТО на Украине был сильный стратегический сигнал России. Так оправдывают слова Макрона французские чиновники, передает Politico.

Источник газеты отмечает, что комментарии Макрона были призваны активизировать державы западных стран и разжечь дискуссию о том, что нужно сделать, чтобы предотвратить победу Российской Федерации.

«Слова Макрона предназначались для того, чтобы послать России сильный сигнал: не делайте ничего глупого», — отметил сотрудник Елисейского дворца.

Politico подчеркивает, что если высказывания президента Франции были призваны послать твердое предупреждение Москве, то они потерпели полную неудачу, достигнув полностью противоположного эффекта — подтвердили раскол и разногласия на Западе по положению дел на Украине.

Также Politico со ссылкой на французских чиновников писало, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину навредило Киеву.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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