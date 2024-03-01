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Песков рассказал о цели программы «Время героев»

Песков рассказал о цели программы «Время героев», стартующей 1 марта

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о цели программы «Время героев», стартующей 1 марта.

«Цель — подготовить компетентных высококвалифицированных руководителей, и бывших, и действующих военнослужащих для работы в государственной и муниципальной власти. Сформируется, как ожидается, команда эффективных управленцев», — поделился представитель Кремля.

Он уточнил, что эти претенденты должны быть гражданами России, имеющими высшее образование и опыт управления людьми, быть участниками или ветеранами специальной военной операции и не иметь судимости.

Заявки будут собираться следующим образом: военнослужащих проинформируют о программе «Время героев», после чего они смогут заполнить анкеты, они должны будут пройти онлайн-тест, подготовить эссе или пройти собеседования.

Остальные участники программы регистрируются самостоятельно через личный кабинет на сайте программы «времягероев.рф». Сайт заработает 1 марта с 18:00. Участники получат онлайн-обучение на платформе РАНХиГС, рассказал Песков.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что прием заявок на новую кадровую программу «Время героев» для ветеранов специальной военной операции стартует с 1 марта 2024 года.

Глава государства попросил Министерство обороны РФ, а также командиров боевых соединений поддержать желание солдат и офицеров попробовать свои силы в новой программе, предусмотреть для них возможность подать заявку на участие, предоставить им возможность посещать очные занятия.

Ранее Путин заявил, что участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование.

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