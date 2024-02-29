Венгрия не хотела бы переизбрания главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на новый срок в связи с тем, что принимаемые ею решения приводят к осложнению ситуации с безопасностью в странах Европы. С таким заявлением выступил глава венгерского министерства внутренних дел Петер Сийярто, чьи слова передает местная газета Origo.

Он выразил надежду, что за то недолгое время, которое осталось у фон дер Ляйен до окончания мандата, она не будет предпринимать заявлений и решений, еще сильнее ухудшающих ситуацию в Европе.

«Как с точки зрения экономики, так и с точки зрения безопасности», — уточнил глава ведомства.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо говорил, что своими антироссийскими заявлениями глава ЕК хочет втянуть Европу в тотальную войну с Россией.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что странам ЕС следует быть готовым к угрозам войны.