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Армения и Азербайджан считают необходимой работу над мирным договором

МИД Азербайджана: Ереван и Баку считают необходимой работу над мирным договором

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Shutterstock/esfera

Дипломаты Азербайджана и Армении считают необходимым продолжить работу по ключевым вопросам проекта двустороннего мирного договора. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, сообщает Factor.am.

«Министры и их делегации обсудили позиции по положениям проекта двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений», – говорится в статье.

Отмечается, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян обсудили мирный договор в рамках визита в ФРГ, где встретились с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Представители Баку и Еревана поблагодарили немецкого коллегу за предоставление площадки для переговоров между Азербайджаном и Арменией.

До этого сообщалось, что решение о возобновлении переговорного процесса между Баку и Ереваном было принято после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Алиев заявил, что у Азербайджана нет планов нападать на Армению.

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