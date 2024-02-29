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Песков прокомментировал продолжительность послания Путина

Песков: по длительности послания Путин не ориентировался на количество минут

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Максим Блинов/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что в вопросе длительности послания Владимира Путина Федеральному собранию никто не ориентируется на конкретное количество минут.

По словам представителя Кремля, главной задачей послания являлось изложение понимания настоящего и будущего.

«Сколько на это времени потребуется, столько на это президент времени и потратит», — сказал Песков.

29 февраля Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию. Мероприятие продлилось два часа и шесть минут. Самое продолжительное до сих пор выступление с посланием Госдуме и Совету Федерации было в 2018 году — 1 час 55 минут.

Перед этим Песков заявлял, что послание Путина точно будет длиться больше часа. Доверенное лицо президента России Владимира Путина Марьяна Лысенко заявляла, что тезисы программы на следующий срок будут частью послания Федеральному собранию.

Ранее в Кремле заявили о двух ипостасях Путина при оглашении послания парламенту.

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