Глава ВС Британии тайно помогал Украине в разработке боевых планов

Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин активно помогал Киеву в разработке стратегии атак на российский Черноморский флот, а также сыграл большую роль в координации поддержки Украины со стороны других высокопоставленных руководителей НАТО. Об этом пишет британское издание The Times.

В частности, летом 2023 года Радакин активно вел «челночную дипломатию», содействуя связям между Вашингтоном и Киевом. На фоне опасений Белого дома о том, что американская сторона слишком тесно вовлечена в украинский конфликт, он лично встречался с военачальниками Украины и США, помогал налаживать контакты между ними и обосновывать необходимость более широких экономических и дипломатических усилий по поддержке Украины.

За эти заслуги по просьбе премьер-министра Великобритании Риши Сунака Радакин останется на посту до осени 2025 года, несмотря на то, что по правилам должен был покинуть должность после трех лет в ноябре этого года.

28 февраля Тони Радакин заявил, что у Вооруженных сил Украины вряд ли получится начать контрнаступление в 2024 году.

27 февраля адмирал Радакин заявил, что Лондону не грозит война с Москвой.

Ранее в США указали на растущие темпы продвижения российских войск на Украине.