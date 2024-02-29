Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Глава ВС Британии тайно помогал Украине в разработке боевых планов

Times: адмирал Радакин помогал Украине в стратегии атак на Черноморский флот РФ

close
100%
Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин активно помогал Киеву в разработке стратегии атак на российский Черноморский флот, а также сыграл большую роль в координации поддержки Украины со стороны других высокопоставленных руководителей НАТО. Об этом пишет британское издание The Times.

В частности, летом 2023 года Радакин активно вел «челночную дипломатию», содействуя связям между Вашингтоном и Киевом. На фоне опасений Белого дома о том, что американская сторона слишком тесно вовлечена в украинский конфликт, он лично встречался с военачальниками Украины и США, помогал налаживать контакты между ними и обосновывать необходимость более широких экономических и дипломатических усилий по поддержке Украины.

За эти заслуги по просьбе премьер-министра Великобритании Риши Сунака Радакин останется на посту до осени 2025 года, несмотря на то, что по правилам должен был покинуть должность после трех лет в ноябре этого года.

28 февраля Тони Радакин заявил, что у Вооруженных сил Украины вряд ли получится начать контрнаступление в 2024 году.

27 февраля адмирал Радакин заявил, что Лондону не грозит война с Москвой.

Ранее в США указали на растущие темпы продвижения российских войск на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами