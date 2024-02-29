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Сырский посетил фронт и оценил ситуацию для ВСУ

Главком ВСУ Сырский посетил линию фронта, назвав обстановку сложной

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Телеграм-канал «СИРСЬКИЙ»

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл на линию боевого соприкосновения, оценив ситуацию для Украины как «сложную». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

«Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной», — заявил Сырский.

Он отметил, что ВС РФ продолжают «активные наступательные действия на многих направлениях фронта». Наиболее сложная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, подчеркнул главком ВСУ.

По его словам, продолжаются «жестокие столкновения» в районе Работино и Вербового.

Сырский отметил, что в работе ряда командиров обнаружили просчеты во владении текущей обстановкой. Он сообщил, что принял меры для исправления сложившейся ситуации. Речь идет о выделении резервов и дополнительных боеприпасов.

До этого The Washington Post писала, что после взятия стратегически важного города Авдеевка российские войска продолжают продвигаться вперед, что свидетельствует о растущем импульсе наступления. В материале отмечается, что ситуация для ВСУ была «несомненно сложной», и стала «еще более острой» из-за проблем с боеприпасами.

Ранее главком ВСУ заявил о переходе к «маневренной обороне», но изменил сообщение.

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