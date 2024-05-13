Президент Литвы оценил свой результат в первом туре выборов

Президент Литвы Гитанас Науседа после первого тура президентских выборов, где не было выявлено победителя, оценил свой результат как «очень хороший», Науседа набрал более 44% голосов. Слова литовского лидера приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Сейчас трудное время, это время, когда политики сталкиваются с очень серьезными проблемами. Я старался делать это достойно, я никогда не опускал голову. Результат очень хороший», — отметил он.

К 6:00 мск 13 мая были обработаны данные со всех 1895 избирательных участков. Для избрания президентом в первом туре необходимо было набрать не менее половины голосов и при этом получить поддержку не менее трети всех зарегистрированных избирателей. Действующему главе Литвы Гитанасу Науседе не удалось достичь таких результатов, он набрал только 44,19% голосов избирателей.

Поэтому состоится следующий тур выборов, в котором примут участие Науседа и занявшая второе место с 19,78% бывший премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Примечательно, что на прошлых выборах в 2019 году Шимоните выиграла в первом туре у Науседы, но проиграла ему во втором.

Ранее президент Литвы заявил, что голосовал «за стабильность».