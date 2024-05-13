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Мамаев назвал имя желаемого чемпиона РПЛ

Экс-футболист Мамаев заявил, что хотел бы видеть «Краснодар» чемпионом РПЛ

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РИА Новости

Бывший полузащитник «Ростова» и сборной России Павел Мамаев в интервью «Чемпионату» заявил, что хотел бы видеть «Краснодар» чемпионом России 2024 года.

По его словам, основатель и владелец клуба Сергей Галицкий заслужил поднять над головой чемпионский кубок.

«Хотел бы, чтобы чемпионом стал «Краснодар». Я в этой команде 5,5 лет провел, хотел бы, чтобы Сергей Николаевич Галицкий стал чемпионом. Это тот человек, который этого заслуживает. Глядя на то, что он делает, думаю, что любой согласится, что Галицкий заслужил чемпионство», — заявил Мамаев.

«Краснодар» после поражения в матче 28-го тура против московского «Спартака» стал располагаться на третьем месте в турнирной таблице национального первенства. В активе «быков» 50 баллов. Лидирует в таблице РПЛ московское «Динамо» с активом в 53 балла, петербургский «Зенит» занимает второе место, набрав 51 очко.

В матче 28-го тура «Краснодар» уступил московскому «Спартаку» со счетом 0:1. единственный гол в этом матче забил Роман Зобнин, который поразил ворота соперников на 34-й минуте игры. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Лев Лещенко готов написать песню в честь победы «Динамо» в РПЛ.

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