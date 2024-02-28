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Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха

Пашинян: Армения была одинока в вопросе Карабаха с 1996 года

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Пресс-служба МИД РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что с 1996 года его страна была одинока в решении вопроса о принадлежности Карабаха. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства РБК.

В среду, 28 февраля, политик выступил с заявлением в рамках правительственного часа в парламенте республики. Он отметил, что Ереван лишился поддержки в вопросе Карабаха в 1996 году. Тогда армянские власти были вынуждены наложить вето на документ по упомянутой проблеме, представленный на Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Лиссабоне.

«Мы привыкли к другому режиму. Нам казалось, что мы не одни, но во многих других ситуациях оказывалось, что мы одни», — сказал Пашинян.

Он добавил, что стране пришлось воспользоваться правом вето именно из-за своего одиночества. В другой ситуации этого бы не произошло, подчеркнул глава кабинета министров.

23 февраля Пашинян заявил, что республика приостанавливает свое участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Ереван принял такое решение из-за невыполнения структурой своих обязательств перед армянской стороной.

Ранее в Армении уточнили степень «заморозки» членства страны в ОДКБ.

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