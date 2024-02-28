Прощание с бывшим главой Совета министров СССР Рыжковым пройдет 1 марта

Прощание с бывшим главой Совета министров СССР, экс-сенатором Совета Федерации Николаем Рыжковым может пройти 1 марта в Храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

Рыжков скончался в возрасте 94 лет. О его смерти стало известно 28 февраля.

Похороны бывшего сенатора также состоятся 1 марта. Собеседник агентства отметил, что место захоронения Рыжкова пока не определено. Совет Федерации будет помогать с организацией похорон.

Рыжков был последним председателем совета министров СССР. В 1995-2003 годах Рыжков был депутатом Госдумы, а следующие 20 лет представлял в Совете Федерации Белгородскую область. В 2023 году он сложил свои полномочия. О смерти Рыжкова сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

До этого в московской больнице умер председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года — председателем Верховного суда РФ. Причина смерти — онкология. Прощание c Лебедевым прошла 28 февраля в Колонном зале столичного Дома Союзов.

Ранее Шойгу выразил соболезнования родным экс-премьера СССР Рыжкова.