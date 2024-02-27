В Китае выразили поддержку России

Власти Китая выражают поддержку в связи с предстоящими президентскими выборами в России. Об этом сообщили в МИД России, передает ТАСС.

«Китайская сторона выразила твердую поддержку Российской Федерации в контексте предстоящих президентских выборов, а также текущего председательства нашей страны в БРИКС», — заявили в министерстве иностранных дел.

Кроме выражения поддержки, китайские коллеги также отметили высокий уровень стратегического взаимодействия России и Китая, а также обсудили с российскими дипломатами график предстоящих встреч на высоком уровне.

До этого посольство России получило согласие Германии на проведение в Берлине и Бонне голосования на выборах президента РФ.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта, а Центризбирком РФ определил, что голосование будет проводиться в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это станут первые трехдневные выборы президента РФ.

Ранее стало известно, как выборы президента России пройдут на территории Армении.